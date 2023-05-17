تسوية بشأن وصية ابنة إلفيس بريسلي...بعد أشهر على وفاتها

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وصلت أرملة إلفيس بريسلي، بريسيلا بريسلي، إلى تسوية في شأن وصية ابنتها ليزا ماري التي توفيت في منتصف كانون الثاني، والتي كانت قدّمت طعناً فيها لعدم ذكر اسمها ضمن ورثة ممتلكات ليزا ماري، على ما أعلن وكيل الدفاع عنها الثلاثاء.

وتوفيت ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لأسطورة موسيقى الروك أند رول، عن 54 عاماً نتيجة سكتة قلبية في 12 كانون الثاني في لوس أنجليس.

وكانت ليزا ماري عيّنت عام 2010 والدتها بريسيلا بين الأمناء على ممتلكاتها خلال حياتها وبعد مماتها، إلا أنها سحبت هذا الامتياز منها في عام 2016 لتعيّن ابنيها رايلي وبنجامن كيو كورثة لممتلكاتها بعد وفاتها.

وطالبت بريسيلا في كانون الثاني ببطلان الوصية الجديدة، لأنّها لم تطلع عليها مطلقاً خلال حياة ابنتها. وشككت في صحة توقيع ليزا ماري، وفقاً لوكالة فرانس برس.

والثلاثاء، أفاد وكيل الدفاع عن الأرملة رونسون شامون، أحد القضاة في لوس أنجليس بالتوصل إلى تسوية في القضية، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية في شأنها.

وفي العام 1973، حصل الطلاق بين بريسيلا التي تبلغ حالياً 77 عاماً والفيس بعد ست سنوات من الزواج.

وقالت الأرملة في بيان "أريد أن أؤكد أنه لم يتم رفع دعوى قضائية ضد حفيدتي الحبيبة". وأضافت "نحن كعائلة سعداء لحل هذه المشكلة معاً".