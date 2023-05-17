الصحة العالمية تحذر من استخدام المحليات الاصطناعية...اليكم السبب!

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أفادت منظمة الصحة العالمية أن المحليات الاصطناعية التي تُستخدم كبديل للسكر الأبيض في منتجات كثيرة، لا تساعد في إنقاص الوزن وقد يكون لها آثار صحية خطرة.

وأصدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الاثنين توصيات جديدة تحذر فيها من استخدام ما يسمى بالمحليات الاصطناعية، وفق وكالة فرانس برس الإخبارية.

وقالت في بيان إن مراجعة منهجية للأدلة المتاحة "تشير إلى أن استخدام المحليات الاصطناعية ليس له أي فائدة بعيدة الأمد في خفض نسبة الدهون في الجسم لدى البالغين أو الأطفال".

كذلك، تشير نتائج المراجعة "إلى احتمال وجود تأثيرات غير مرغوب فيها ناجمة عن الاستخدام طويل الأمد للمحليات الاصطناعية، كزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتسجيل وفيات عند البالغين".

يستهلك ملايين الاشخاص يومياً المحليات الاصطناعية في منتجات على غرار المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية أو المحليات المستخدمة في القهوة، لتفادي زيادة الوزن من تناول السكر. إلا أنّ مدى صحة هذه البدائل كان محط جدل منذ فترة طويلة.

وأكد مدير التغذية وسلامة الغذاء في منظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا أن الاستعاضة عن السكر العادي بالمحليات الاصطناعية "لا يساعد في التحكم بالوزن على المدى البعيد".

وتابع إنّ "المحليات الاصطناعية لا تمثل عوامل غذائية أساسية ولا قيمة غذائية لها"، مضيفاً "ينبغي على الأشخاص تقليل تناول المأكولات السكرية في نظامهم الغذائي في مرحلة مبكرة من حياتهم لتحسين صحتهم".

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ توصيتها الجديدة تنطبق على الجميع باستثناء الأفراد المصابين بداء السكري.

وأضافت أن من بين المحليات الأكثر استخداماً الأسيسولفام كاي والأسبارتام والسيكلامات والنيوتام والسكرين والسكرالوز وستيفيا.