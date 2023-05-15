في مهرجان المغرب للافلام الصغيرة...تكريم السينمائي اللبناني سام لحود

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كرمت كلية العلوم التربوية في جامعة محمد الخامس وجمعية "مهرجان الرباط"، السينمائي اللبناني سام لحود تقديرا لمسيرته في السينما اللبنانية ولدعمه "سينما الشباب" في المملكة المغربية، وذلك في افتتاح الدورة الـ"4" من مهرجان المغرب الدولي للأفلام القصيرة "Morocco Shorts".

يشار الى أن سام لحود هو مؤسس ورئيس "مجتمع بيروت السينمائي" ومؤسس "المهرجان الدولي لسينما المرأة" في بيروت، "مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة - Beirut Shorts"، "مهرجان السينما اللبنانية في كندا"، "مهرجان بيروت لسينما الطفل والعائلة"، وساهم مع فريق "مجتمع بيروت السينمائي" في اطلاق الكثير من المبادرات السينمائية التي تحولت إلى مشاريع وطنية، مثل، "سينما من أجل السلام"، و"لبنان بلد صديق للسينما"، ويعمل حاليا على إطلاق مشروع "مدينة سينما لبنان"، كما أنه منتج سينمائي واستاذ جامعي في مواد السينما والإعلام في جامعة سيدة اللويزة.

في السياق، قدم لحود ورشة عمل على مدى يومين لطلاب قسمي السينما والعلوم التربوية حول مهنة الإخراج السينمائي ودور المخرج/ة في إدارة العمل الاخراجي، خصوصا بمبدأ السينما المسؤولة التي يحمل السينمائي لحود رايتها منذ سنوات. وينتقل لحود نهاية شهر أيار إلى كندا لإطلاق الدورة السابعة من "مهرجان السينما اللبنانية" في مدينتي مونتريال وأوتاوا في كندا.