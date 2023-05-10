أكبر مسابقة إملاء في العالم...ستقام في جادة الشانزليزيه بباريس

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أعلنت جمعية لجنة الشانزليزيه الأربعاء أن الجادة الباريسية الشهيرة ستتحول يوم الأحد 4 حزيران إلى فصلٍ دراسيّ تُجرى فيها مسابقة عملاقة في الإملاء.

وأوضح منظمو النشاط أن هذا الشريان الباريسي الحيوي سيكون بعد ظهر الأحد 4 حزيران، بمبادرة منها، "مسرحاً للحظة فريدة في تاريخه وهي تنظيم أكبر مسابقة إملاء في العالم".

ووفق وكالة فرانس برس، فسيقام على مساحة 6600 متر مربع بين محطة "جورج الخامس" لقطارات الإنفاق وساحة ليتوال ديكور فصل دراسي فعلي، فيه مقاعد وطاولات، ومنصة ولوح أسود، وهو عبارة في الواقع عن شاشة عملاقة.

وأنشئت صفحة على الموقع الإلكتروني لبلدية باريس لتمكين الراغبين في المشاركة من تسجيل أسمائهم، وهو متاح لجميع عاشقي اللغة الفرنسية ممن يتجاوزون العاشرة، على أن يُختار نحو 1700 منهم بواسطة سحب قرعة.