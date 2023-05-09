إيلون ماسك يعلن إلغاء كل الحسابات غير النشطة في تويتر

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أعلن إيلون ماسك الإثنين إلغاء الحسابات غير النشطة في تويتر منذ سنوات من المنصة، في أحدث قرار له يرمي إلى تعزيز نشاط الشبكة الاجتماعية.

وغرّد مالك تويتر عبر صفحته “سنزيل الحسابات التي لم تكن نشطة بتاتاً منذ سنوات، لذلك ستلاحظون أنّ عدد متابعيكم سينخفض”، وفق وكالة فرانس برس.

ومنذ استحواذه على المنصة لقاء 44 مليار دولار نهاية تشرين الاول، أطلق ماسك تغييرات كبيرة في تويتر من خلال صرفه عدداً كبيراً من الموظفين واتخاذه قرارات استفزازية وإحداثه تغييرات فوضوية.

وفيما توقف عدد من المعلنين عن التعامل مع موقع تويتر والتطبيق الخاص به، لا يبدو أن صيغة الاشتراك المدفوع الجديدة “تويتر بلو” ستعوّض الخسائر، بحسب محللين.