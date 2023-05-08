مشهد مروع...الشرطة تطلق النار على كلبين بعد أن هاجما امرأة

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ثّقت مقاطع فيديو نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اللحظات المروعة التي أطلقت فيها الشرطة في لندن النار وقتلت كلبين بعد أن إعترضا امرأة في هجوم مروع.

وفي التفاصيل، فتُظهر مقاطع الفيديو مجموعة من ضباط الشرطة وهم يتتبعون رجلاً مع كلبين ينبحان في لايمهاوس في شرق لندن.

وشوهد الضباط وهم يتشاجرون مع صاحب الكلبين بينما كان الأخير يحاول التمسك بهما وتهدئتهما. وسرعان ما تطور الخلاف حتّى تم إطلاق النار على الكلبين وتثبيت صاحبهما على الأرض.

وأوضحت شرطة لندن أن الضباط كانوا مجبرين على هذا التصرف قبل حدوث أي إصابة أخرى.