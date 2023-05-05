بالفيديو-: فنان لبناني شهير يتعرّض لوعكة صحية قبل لحظات من انطلاق حفله!

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أثار الفنان وائل جسار قلق جمهوره بعدما غاب عن حفل "روائع الموجي" ليلة أمس، على إثر تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأطلّ جسار في الفيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، بدت علامات التعب عليه، مرفقاً إياه بالقول: "أبو ناصر الغالي، شكراً لتفهّمك وإن شاء الله تفضل المملكة العربية السعودية منارة الفرح والإبداع. عاش الملك وعاش الشعب السعودي وعاشت المملكة العربية السعودية".

وأوضح جسار أنّه تعرَّض لوعكة صحية في اللحظات الأولى لانطلاق الحفل، مشيراً إلى أنه عانى ارتفاعاً في الضغط بسبب الإرهاق الشديد. وتوجّه جسار إلى كلّ من سأل عنه قائلاً: "أشكر كلّ الناس الذين سألوا عن حالتي الصحية، وأطمئنهم بأنني بخير وسأعود إن شاء الله لمعاودة نشاطي الفني".