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مصريون يطالبون بإلغاء حفل أصالة.. ما السبب؟

2
MAY
2023
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أثار إعلان الفنانة السورية أصالة إقامة حفل جماهيري استثنائي في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، مطالبين بإلغائه.

وأبدى نشطاء عبر "السوشيال ميديا" استياءهم من اختيار صاحبة "مابقاش أنا" لتقديم حفل في متحف الحضارات العريق من تنظيم شركة تعود لنجلها ما زاد الطين بلة، مشيرين إلى أنه من الأنسب اختيار نجوم مصريين لإحياء مثل تلك المناسبات كأنغام أو شيرين أو ريهام عبدالحكيم.كما وصل الأمر إلى إطلاق حملة إلكترونية تدعو لإلغاء حفل الفنانة السورية عبر هاشتاغ "إلغاء حفل أصالة"، معبرين عن رفضهم مشاركة فنانة غير مصرية في حدث مصري.

وفي وقت سابق، حمَّست أصالة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" للحفل بمنشور كشفت فيه عن الموعد والمكان مبينة أن الحفل من تنظيم نجلها خالد.وكتبت: "في مصر رح نلتقي بحفلة كتير استثنائية وكتير تعنيلي لأن الحفلة هي من تنظيم ابني لودي الله يحفظه ويحفظلكم أولادكم".

وتابعت: "بوعدكم رح غني من كل قلبي، كتير عبالي غني لجمهوري بمصر الحبيبة الغالية، موعدنا 5 مايو بمتحف الحضارات. ليلة استثنائية".لتنهال التعليقات على حساب أصالة، معبرة عن رفضها استقبال النجمة السورية، وكتب أحدهم "هذا حدث مصري خالص لماذا يشارك فيه مغنية أو ممثلة مش مصرية؟".

كما كتب آخر "أصالة غير مرحب بها في الغناء في مصر".

فيما تساءل آخر عن سبب تنظيم حفل بهذا الحجم بشركة تعود لنجل أصالة.

فيما التزمت النجمة الشهير الصمت حتى اللحظة.

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