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نادين نجيم ترد على منتقدي صورها مع خطيبها في المالديف؟

28
APRIL
2023
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خرجت الممثلة نادين نسيب نجيم عن صمتها بعدما تصدرت الترند على منصات التواصل الاجتماعي بصورها مع خطيبها ناريغ ناربيكيان وهما يستمتعان بقضاء عطلتهما في جزر المالديف، ووصفها الكثير بأنها "جريئة" ما عرضها لانتقادات عديدة.
 
وغردت نجيم عبر حسابها على "تويتر" بمقولةٍ منسوبة لمغني الراب الأميركي ليكراي موور، الحائز على جائزة غرامي، جاء فيها ما معناه "إذا كنت تحيا لإرضاء الناس، فإنك ستموت من رفضهم"، وعلقت قائلة: "صباح الخير للناس الجميلة".
 
كما نشرت نجيم أيضاً عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، فيديو توعوي يقدم نصائح لحماية النفس من الآخرين الذين لا يحترمون خصوصياتك وينعتونك بألفاظ مسيئة وصفات سيئة، وكتبت تعليقاً على الفيديو: "أتمنى لو بإمكاني الإشارة إلى من يحتاج سماع هذا الكلام، لقد اخترت أن أكون على طبيعتي في عالم مليء بالتزييف".
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