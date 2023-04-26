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أطلقت شركة ماتيل المشهورة بصناعة دمى "باربي" أول دمية لها بمتلازمة داون في محاولة لمساعدة المزيد من الأطفال في العثور على لعبة تمثلهم.

وقال المسؤولون في شركة ماتيل إنهم يريدون إطلاق الدمية "لتمكين جميع الفتيات الصغيرات من تشبيه أنفسهنّ بدمية باربي". وبالتالي، فقد تم الإعلان عن دخول الشركة في شراكة مع الجمعية الوطنية لمتلازمة داون أو NDSS في الولايات المتحدة لطرح المنتج في السوق.



وقد رحبت المؤسسات الخيرية بهذه الخطوة، حيث قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية متلازمة داون في المملكة المتحدة كارول بويز: "سيتمكن الأطفال في مجتمعنا من اللعب بدمية تمثلهم".



وبدورها، فقد عبّرت إيلي غولدشتاين، عارضة الأزياء البريطانية التي تعاني من متلازمة داون والتي ظهرت في حملة مع باربي الجديدة، عن سعادتها لإطلاق الدمية الجديدة. وأضافت: "التنوع مهم بالنسبة لي لأن الناس بحاجة لرؤية المزيد من الأشخاص مثلي في هذا العالم."