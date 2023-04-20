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عائلة شوماخر ستتخذ اجراء قانونيا بشأن مقابلة وهمية بحق مجلة

20
APRIL
2023
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تعتزم عائلة الألماني مايكل شوماخر اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجلة “دي أكتوايلي” الألمانية لنشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد 7 مرات، حسب ما أفادت شبكة “إي أس بي أن” الخميس.

وزعمت المجلة أنها أجرت مقابلة مع أسطورة الفئة الأولى، وهي الأولى له منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في عام 2013 في حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية.

ونشرت المجلة الأربعاء “المقابلة”، وكشفت بعد ذلك أنها نتجت عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتضمّنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكّد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سريّة، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع “أي أس بي أن”.

ولم يُشاهد شوماخر البالغ 54 عاماً علناً في السنوات العشر التي تلت تعرضه للإصابة، مع القليل من المعلومات المقدمة علناً عن حالته.

وتشير التقارير إلى أن شوماخر يُعاني مشاكل في الذاكرة والحركة والكلام منذ وقوع الحادث، وتتم رعايته في منزله بالقرب من جنيف.

وقالت كورينا، زوجة شوماخر، في فيلم وثائقي بث على منصة “نتفليكس” عام 2021 “الخصوصية هي خصوصية، كما قال دائماً”، وتابعت “مايكل دائماً يحمينا ونحن الآن نحمي مايكل”.

وفاز شوماخر بـ7 ألقاب في الفورمولا واحد (2 مع بينيتون و5 مع فيراري)، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون. وحقق الألماني 91 انتصاراً في الفئة الأولى، خلف هاميلتون (103).

وأكمل ميك (24 عاماً) مسيرة والده على الحلبات حيث شارك لمدة عامين مع فريق هاس، وهو يشغل حالياً منصب سائق الاحتياط مع فريقي مرسيدس وماكلارين.

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