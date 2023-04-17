الممرضون البريطانيون قد يضربون حتى عيد الميلاد

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أعلنت رئيسة أكبر نقابة للمرضين في بريطانيا، الأحد، أن الممرضين والممرضات على استعداد للإضراب حتى عيد الميلاد، مع ترقب تشديد للحركة يلوح في نهاية الشهر الجاري.

ورفض العاملون في هذا القطاع الذين يقومون منذ ديسمبر بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض"، الجمعة زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة تتمثل برفع الأجور بنسبة خمسة بالمئة ودفعة واحدة استثنائية لا تقل عن 1250 جنيه (1552 دولار).

ومن جهة أخرى، أعلنت النقابة عن إضراب جديد مدته 48 ساعة سيبدأ في 30 أبريل ويشمل للمرة الأولى خدمات الطوارئ أو وحدات العناية المركزة أو السرطان.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مايو موعد انتهاء التفويض لحركة الإضراب الحالية لمطالب تتعلق بالأجور في المملكة المتحدة حيث تجاوز التضخم 10 بالمئة، ينبغي تنظيم تصويت جديد.

وقالت بات كالن الأمينة العامة للنقابة، الأحد، "إذا نجح هذا التصويت، فستكون لدينا إضرابات حتى عيد الميلاد".

ووصف متحدث حكومي الجمعة رفض مقترحات السلطة التنفيذية بأنه "مخيب للآمال". وأضاف أن "التصعيد" في الحركة "مقلق جدا للمرضى".

وأدت أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، في الخدمات العامة والقطاع الخاص على حد سواء.