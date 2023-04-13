فيديو اعتراض طائرة أميركيّة فوق البحر الأسود حديثاً... هذه الحقيقة!

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم ناشروه أنّه يظهر مقاتلة روسيّة تعترض طائرة أميركيّة فوق البحر الأسود قبل أيّام. إلا أنّ الفيديو في الحقيقة منشورٌ على حساب وزارة الدفاع الروسيّة منذ العام 2021.



يظهر الفيديو ما يبدو أنّها طائرة عسكريّة تحلّق في السماء.



وجاء في التعليق المرفق "اعترضت طائرة مقاتلة هجومية روسية اليوم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الأسود وأمرتها بمغادرة المنطقة فوراً".

حظي الفيديو بعشرات آلاف المشاهدات من صفحات عدّة في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك المؤيدة للسياسات الروسيّة.

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة قديم

فقد أرشد البحث إلى أنّ المشهد المتداول مقتطع من فيديو مدّته أطول نشره حساب وزارة الدفاع الروسيّة على موقع فيسبوك بتاريخ السابع من حزيران 2021.

وجاء في التعليق المرفق أنّ مقاتلة روسيّة من طراز Su-30SM اعترضت طائرة Boeing P-8 Poseidon تابعة للبحرية الأميركيّة فوق البحر الأسود في 6 حزيران 2021.

ونقلت الخبر وكالات أنباء روسيّة ومواقع إخباريّة.