بالفيديو- كريستا ماريا ابو عقل في نصف النهاييات تغني الفرنسية بإيقاع شرقي أبهر الحكام والمشاهدين

A + A -

“انا لست محكمًا لك، انا احد المعجبين بفنّك” بهذه العبارة لخّص CORNEILLE اعجابه بمهارة كريستا ماريا الفنية في برنامج LA VOIX بنسخته الكندية بعد ان حصدت تصفيقًا قلّ نظيره في مثل برامج المواهب العالمية، فهذه الشابة اللبنانية الاصل استطاعت مرة جديدة ان تأسر القلوب بغنائها D’amour ou D’amitié للفنانة العالمية Celine Dion وتلفت الانتباه الى موهبتها المتكاملة غناءً وعزفًا هي التي اختارت التوزيع الموسيقي Arrangement Musicale لكل فقراتها مدخلة عليها بعضًا من موسيقانا الشرقية كان آخرها ادخال الدربكة على الاغنية في لفتة واضحة منها بتمسكها بثقافة بلادها لا سيما منها الفنية.

غنّت كريستا ماريا ومعها غنّى الحضور متمايلًا، اما جاليتها والجاليات العربية على امتداد انتشارها في كندا صوّتت وبكل فخر لهذه المهاجرة التي وصلت الى النهائيات، لكن الحظ -ربما- كانت له كلمته فحسمت النتيجة وبإجماع الحكّام الاربعة على موهبتها الاستثنائية والتي لم يشهد لها مثيلًا في برنامج La Voix بنسخته الكندية حتى اليوم.

غنّت كريستا ماريا بإتقان المحترفين وعزفت واقفة وبيد واحدة بمهارة عالية على آلة Rhode ما فاجأ الحكام الذين اعتبروا ان ما تقدمه يدرج في قائمة الأصعب والأدق موسيقيًا ما برهن عن موهبة غير اعتيادية تستحق الثناء.

وفي تعليق لأحد لجنة التحكيم Marc Dupré حول ما قدمته كريستا ماريا قال: “بالنسبة لي ان ما قدمته هو جنون اذ لا اعرف الى اي مدى يدرك الناس تقنيًا صعوبة ما تقومين به، فصوتك بحد ذاته آلة موسيقية حيث تسيطرين بشكل رائع، اما الاجمل فهو انك مؤثرة وعاطفية وطبيعية وفي كل مرة نسمعك نشعر بأهمية ما تقومين به من ابداع موسيقي رائع”.

اما Corneille فأعلن وعلى الملأ انه ليس بحكم لها في البرنامج انما هو من المعجبين بفنها، مشبّهًا صوتها وحضورها بالفنانة العالمية Alicia Keys، “فما أجده أمامي موهبة خارقة عزفًا وصوتًا وحضورًا الى ما تتمتعين به من جمال ملائكي، فنحن حقًا امام Alicia Keys كندية لبنانية”.

كريستا ماريا اللبنانية الاصل حملت بلادها في قلبها وانطلقت منها عصفورة مغرّدة في فضاء الابداع، وفي كل مرة تغنّي لبنانها في بلاد الاسفندان يزهر الامل والفرح بعودة الحياة الى بلاد الارز وجبال الصوان.