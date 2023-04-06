هذا ما قاله بيل غيتس...بعد دعوة قادة التكنولوجيا إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعيّ

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صرّح بيل غيتس، المؤسّس المشارك للشركة العالميّة "#مايكروسوفت"، بأنّه يعتقد أنّ التوقّف المؤقّت لتطوير #الذكاء الاصطناعيّ لن يفعل الكثير من أجل حلّ التحدّيات المقبلة.



ويعتبر هذا أوّل تعليق علنيّ لغيتس منذ أن دعا الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك وأكثر من 1000 من قادة ال#تكنولوجيا والمبتكرين إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعيّ لمدّة 6 أشهر، معتبراً في مقابلة مع "رويترز" "أنّه لا يفهم كيف يمكن للتوقّف المؤقّت أن يتمّ عالميّاً".



وفي هذا السياق، كان طالب قادة التكنولوجيا بالتوقّف العاجل في تطوير أنظمة برامج الدردشة الجديد من "مايكروسوفت"، والذي يمكنها عقد محادثات تشبه محادثات الإنسان، وتأليف الأغاني وتلخيص المستندات الطويلة والقيام بأعمال عدّة.



وأضاف غيتس أنّ التكنولوجيا تحمل إمكانات ثورية مماثلة للإنترنت والهواتف المحمولة، وتساءل في حديثه إلى "رويترز" عن التطبيق العمليّّ للتوقف عن تطوير الذكاء الاصطناعيّ وكيفية فرضه.



ولا يعتقد غيتس أن مطالبة مجموعة معيّنة بوقف التطوير سيحلّ التحديات، من الواضح أنّ هناك فوائد كبيرة لهذه الأشياء. ما يتعيّن علينا القيام به هو تحديد نقاط الخطر، على حدّ قوله