والد بيكيه يطرد شاكيرا من منزلها في برشلونة!

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بعد أن أعلنت الفنانة العالمية شاكيرا الرحيل هي وولديها عن برشلونة والانتقال إلى ميامي للعيش هناك سعيًا وراء الاستقرار والبحث عن السعادة عقب انفصالها عن مدافع برشلونة السابق ووالد طفليها جيرارد بيكيه، انتشرت عدة تقارير اعلامية تُفيد بأن سبب مغادرة شاكيرا مرتبط بطرد والد بيكيه لها من المنزل إثر انتهاء العلاقة التي كانت تجمعها بابنه، حيث قدّم والد جيرارد بيكيه، جوان بيكيه، إشعارًا لشاكيرا بإخلاء المنزل قبل الثلاثين من نيسان الجاري أو سيتوجب عليها دفع غرامة مالية كبرى.

يذكر أن شاكيرا قد أعلنت مغادرتها برشلونة في بيان نشرته عبر حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”، إذ قالت: “قررت أن أبقى في برشلونة لأمنح طفلي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في مكان آخر من العالم الى جانب العائلة والأصدقاء والبحر”.

وأضافت: “اليوم نبدأ فصلاً جديدًا في البحث عن سعادتهم، شكرًا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بالتأكيد أطول من الحب، شكرًا لكل من أسعدني ودعمني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو. شكرًا لجمهوري الإسباني الذي لطالما شعرت بحبّه وولائه”.