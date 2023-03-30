بالفيديو- "شفته بعيني انه مات قبل ما يقولوا"... جورج وسوف يستذكر آخر حديث بينه وبين ابنه الراحل وديع

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للمرة الاولى بعد وفاة نجله وديع، أطل الفنان جورج وسوف عبر برنامج "مراحل" حيث تحدث عن الاتصال الأخير بينه وبين ابنه الراحل، وقال في رد ان كان يذكر آخر حديث بينهما قائلاً: "طبعاً بذكر، صحيت من النوم قالولي وديع راح المستشفى بدو يشوف الحكيم ويرجع. كلمته قالي بابا أنا نص ساعة.. انه راح يعمل فحص يشوفه بعد العملية كيف. قالي نص ساعة بكون بالبيت".

وتابع: "وهي هالنص ساعة.. رحت عالمستشفى غايب عن الوعي، شفته بعيني انه مات قبل ما يقولوا مات"، أضاف جورج بغصة وقد أنهى عبارته بـ"الله يرحمه".

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط: https://twitter.com/stvMarahel/status/1641216488437608456