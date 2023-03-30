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عراكٌ بين والدة بيكيه وشاكيرا أمام طفليها!

30
MARCH
2023
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لم تتوقف فصول الأزمة العائلية التي تمرّ بها المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بعد انفصالها عن شريكها قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، العام الماضي.

فبعدما أكدت عدة مصادر توتر العلاقة بينها وبين والدة بيكيه مونتسيرات برنابيو ما دفعها لبناء جدار فاصل بين منزليهما، كشفت بعض التفاصيل.

فقد تبين أن والدة بيكيه تعاركت مع شاكيرا حين ظهرت ممسكة بفم المغنية الشهيرة، وسط الشارع، طالبةً منها إغلاق فمها.

وبينما وصف معلّقون الموقف بـ"القبيح"، أكدت مصادر مطلعة أن الأمور أخذت منحى عنيفاً بين الطرفين، إذ اشتد العراك بعد أن اكتشفت شاكيرا أن حماتها كانت تتستر على خيانة ابنها، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كما أضافت أن المغنية فقدت صوابها عندما علمت شاكيرا بتواطؤ حماتها مع شريكها السابق، حيث قيل إن بيكيه شوهد مع كلارا شيا في منزل تابع لوالديه في كامبريلس، الأمر الذي كانت تعلمه والدته.

وأثناء المواجهة، تعاركت السيدتان حيث بدأت مونسيرات بإلقاء الضربة الأولى على شاكيرا أمام طفليهما ميلان وساشا.يشار إلى أن هذا ليس الخلاف الأول، ففي وقت سابق قامت شاكيرا بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة حينها، أكد الرجل أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة Bizarrap، بصوت عال جداً ليصل إلى بيتها، كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

ووفق تقاير صحافية، فإن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

بينما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

يذكر أن شاكيرا قامت ببناء جدار فاصل لعزل منزلها عن منزل عائلة صديقها السابق جيرارد بيكيه، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.

وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار "حماتها"، ونتسيرات برنابيو.

إلى ذلك، انفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً في حزيران 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 كانون الأول 2013، وساشا المولود في 29 كانون الأول 2015.

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