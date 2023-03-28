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دار أزياء فرنسية تصنع حقيبة من حجارة نيزك!(صورة)

28
MARCH
2023
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صممت دار الأزياء الفرنسية “كوبرني” حقيبة مصنوعة من حجارة نيزك سقط على الأرض قبل 55 ألف عام، ويصل سعر الحقيبة إلى 40 ألف يورو.

ووفقا لموقع الدار فإن الحقيبة التي تعرف باسم “Mini Meteorite Swipe Bag”، هي ذات إصدار محدود مصنوعة من الحجر الرمادي الداكن مع نيزك مدمج، مبينا أن “سيتم الحصول على النيزك بشكل فردي لكل طلب ويمكن أن يأتي من مواقع مختلفة، اعتمادا على مكان سقوط النيزك على الأرض”.

فيما تزن الحقيبة حوالي 1.8 كيلوغرام ويبلغ ارتفاعها الإجمالي 23 سم. ونظرا لأن كل قطعة مصنوعة يدويا بشكل حصري، فقد يختلف شكل المنتج قليلا عن الصورة. وتقوم شركة Semar الإيطالية بصنع الحجر الفريد يدويا وإدماجه في الحقيبة.

وقالت الدار إنه “كجزء من مجموعة خريف/ شتاء 2023، ابتكرت كوبرني حصريا حقيبة Swipe Meteorite الصغيرة، وهي تجمع بمهارة بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والبدائي”، مبينة أنه “يقدر أن النيزك الموجود في الصورة، وقع على الأرض منذ 55000 عام”.

وأضافت: “سيستغرق وصول هذه الحقيبة قرابة ستة أسابيع إذا طلبت واحدة وهي غير قابلة للاسترداد. تم تسعير الحقيبة بـ 40 ألف يورو. سيحصل مستهلكو هذا المنتج أيضا على شهادة أصالة”.

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