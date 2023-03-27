بالصور- كريستا ماريا مستمرة بالتألق...إنجاز لبناني جديد في برنامج La voix بنسخته الكندية

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في انجاز لبناني جديد، تابعت كريستا ماريا أبو عقل ابداعها في برنامج La voix بنسخته الكندية ، بمزيج جمع أغنية "نسم علينا الهوى" للسيدة فيروز مع أغنية "J'ai Quitté Mon Pays"، عملت على تنسيقه بنفسها وأختارته في رسالة لوطنها لبنان واغترابه.

كريستا تفوقت فجر اليوم بأدائها وصوتها وتصويت الجمهور في المرحلة الأولى من العروض المباشرة،

هي التي بدأت مشوارها من حوالي الشهرين في البرنامج بمزيج ضم أغنية "لبيروت" حيث لفتت لجنة الحكم بصوتها مما جعلهم يلتفون لها،

وتابعته بتفوقها في مرحلة المواجهة هلى منافسها.

كريستا ترفع اسم لبنان عاليا اليوم بصوتها، وهي بحاجة لدعمنا أكثر في المراحل المقبلة في مشوارها نحو تحقيق اللقب