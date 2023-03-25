«سعيد جداً»... بيكيه يكسر الصمت بشأن انفصاله عن شاكيرا

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كسر نجم كرة القدم السابق الإسباني جيرارد بيكيه صمته، فيما يرتبط بانفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا، وتحدث حول كيف سعى لحماية أطفالهما بعد ذلك، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».



تحدث بيكيه عن شريكته السابقة وطفليهما (ميلان البالغ من العمر 10 سنوات، وساشا البالغة من العمر 8 سنوات) خلال مقابلة مع صحيفة إسبانية. ناقش اللاعب سبب عدم تناوله للانفصال علناً بعد الكشف عن الأمر في يونيو (حزيران) عام 2022.



قال: «كل شخص يتحمل مسؤوليته في محاولة القيام بما هو أفضل لأطفاله... يتعلق الأمر بحمايتهم. هذه هي وظيفة جميع الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال. هذا ما أركز عليه وهذا هو عملي باعتباري أباً».



في الشهر الماضي، انفتحت شاكيرا أيضاً حول إيجاد قوتها مرة أخرى بعد إنهاء العلاقة التي استمرت 11 عاماً. خلال إحدى المقابلات، أشارت إلى أنها كانت تركز على نفسها، بعد أسابيع فقط من نشر بيكيه صورة عبر «إنستغرام» مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي.

وأوضحت الفنانة: «لقد كنت دائماً أعتمد عاطفياً جداً (على الرجال) - لا بد لي من الاعتراف بذلك. كنت في حالة حب مع الحب... بطريقة أو بأخرى، تمكنت من التعلم من منظور آخر وأشعر بأنني سأكون على ما يرام بمفردي».



وتابعت: «عندما تضطر المرأة إلى مواجهة المصاعب في الحياة، فإنها تخرج أقوى. عندما تصبح أقوى، فهذا يعني أنها تتعلم التعرف على نقاط الضعف وقبولها».



على غرار بيكيه، كانت المغنية تعطي الأولوية للطفلين منذ الانفصال، حيث قالت إنها تشعر الآن بالكمال مع ابنيها.



وأفادت: «أشعر بالكمال؛ لأنني أشعر بأنني أستطيع الاعتماد على نفسي ولديّ طفلان يعتمدان علي... يجب أن أكون أقوى من الأسد».



في مكان آخر في مقابلته، أشار بيكيه إلى أنه «سعيد جداً» بحياته الشخصية، وهو في مرحلة يواصل فيها فعل الأشياء التي يريدها.



وأوضح: «في اليوم الذي أموت فيه، سأنظر إلى الوراء وآمل أنني فعلت دائماً ما أريد. أطمح أن أكون مخلصاً لنفسي...لن أنفق المال سعياً لتنظيف صورتي».



ومضى في مدح الناس الذين «يحبونه ويهتمون به» ومدى «أهميتهم» بالنسبة له.



وتابع: «أنفق طاقتي مع أحبائي وفي منحهم ما لدي. أنا سعيد جداً. لقد طرأت تغيرات في حياتي وعرفت كيف أحافظ على السعادة».



في الشهر الماضي، تحدث بيكيه أيضاً عن علاقته الجديدة لأول مرة، وكشف أن مارتي ساعدته على بناء خزانة ملابسه. وتابع: «الحقيقة هي أنني أذهب مع صديقتي إلى المتاجر، وهي تشتري الملابس من أجلي».



