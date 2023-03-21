توفي بول غرانت، الممثل البريطاني الشهير، الذي ظهر في أفلام حرب النجوم وهاري بوتر، عن عمر يناهز 56 عاما بعد العثور عليه فاقدً الوعي بالقرب من محطة King’s Cross في لندن فتمّ نقله إلى المستشفى، حيث تم الاعلان عن وفاته.

وقالت صوفي غرانت، ابنة الممثل لقناة سكاي نيوز: “كان أبي معروفًا ومحبوبًا بسبب أعماله.. غادرنا مبكرًا جدًا”.

ظهر “غرانت”، بدور Ewok في Return of the Jedi وعفريت في هاري بوتر وحجر الفيلسوف، كواحد من فيلق العفريت في المتاهة الكلاسيكية لعام 1986 جنبا إلى جنب مع ديفيد بوي وجنيفر كونيلي. وأفلام أخرى.