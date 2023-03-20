living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نادين الراسي غادرت ولم تعد..

20
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علم موقع “بصراحة” من مصادر موثوقة ان الممثلة اللبنانية، نادين الراسي، اختلفت مع المنتج الخاص بمسلسها في سوريا وغادرت ولم تعد ترد على مكالمات شركة الانتاج.

وعلمنا ان نادين تقاضت كامل مستحقاتها عن العمل في سوريا والامر المستغرب غيابها وعدم الرد على اتصالات، ما قد يعرّض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

الجدير ذكره ان نادين كانت تصوّر مسلسل سوري قصير بعنوان “فويس”، حيث قامت بنشر البوستر عبر حسابها على موقع انستغرام وهو من تأليف زهير رامي الملا، إخراج أمير مصطفى نعمو ومن إنتاج شركة “الأصايل الدولية”.

وكان لافتًا ان نادين قامت بحذف بوستر المسلسل عن حسابها عبر موقع انستغرام. وبنفس الوقت علمنا ان جهات معنية تقوم بمحاولة التواصل مع نادين الراسي لحل هذا الخلاف او اعادة المال لاصحابه خاصة ان معلومات كشفت ان نادين اشتكت من عدم احتراف فريق العمل.

بصراحة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout