بعد جدل التبرع بمليوني دولار… نجوى كرم تردّ للمرة الأولى!

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ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسابيع بخبر مجهول المصدر مفاده أن شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم قد تبرّعت بمليوني دولار أميركي للمتضررين من زلزال سوريا، وتضاربت بعدها المعلومات بين مؤكد ومعارض لهذه المعلومات.

والتزمت الفنانة نجوى كرم، طيلة هذه الفترة، الصمت حيال الجدل الّذي اجتاح منصّات التواصل الإجتماعي ممّا عرضها لبعض الانتقادات.

وفي لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، سُئلت نجوى كرم: “تعرّضت لهجوم كتير كبير على السوشل ميديا ومتل عادتك ما بتطلعي وبتردي، بس كيف كنت عم تتفاعلي بينك وبين المقرّبين منك؟”.

واكتفت “شمس الأغنية اللبنانية” باستخدام عبارة “جوابي بسؤالك” للردّ على الجدل الحاصل، والتأكيد مرّة جديدة أنها ستلتزم الصمت في هذا الموضوع.