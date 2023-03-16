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وقعت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ومجموعة أرسنال الإيطالية، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية “واس” أن المذكرة تأتي انطلاقا من الأهمية القصوى التي توليها “سار” للشأن السياحي والثقافي في المملكة، كونها تضيف خيارا سياحيا وترفيهيا هاما لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، بهدف تعزيز مجمل الأهداف السياحية الوطنية، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها اكتشاف المزيد من مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها المملكة، في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى “سار” جميع الخدمات التشغيلية التي تتبع المشروع والمتمثلة في أعمال التشغيل وتوافر القاطرات وإمدادات الطاقة وإدارة العلاقة مع الموردين.

إلى جانب أعمال النظافة والصيانة وتأمين المسار والتزويد بالوقود وجميع خدمات الضيافة المصاحبة أثناء الرحلة.

فيما ستتولى مجموعة أرسنال جميع خدمات ما قبل الافتتاح والمتمثلة في تصنيع عربات القطار والتسويق للمشروع وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات الضيافة وخدمات الحجز وتحديد مسار الرحلة وغيرها.