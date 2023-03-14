مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب اختفائها

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في أول تصريحات إعلامية له بعد توليه إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف إيهاب صالح السبب وراء اختفاء الفنانة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن عبد الوهاب تستعد للقاء جمهورها خلال الفترة المقبلة بشكلٍ يليق بها ويُسعد محبيها، كما أنها تُخطط حالياً للعودة إلى جمهورها من خلال حفلة غنائية ضخمة في مصر، سيُجرى التحضير لها لاحقاً.

وأضاف إيهاب صالح: "شيرين لديها العديد من الأغاني، وستختار الأفضل منها استعداداً لتسجيلها، وأنّها ستطرح أغنية قريباً، لكنني لا أستطيع الكشف عن أي تفاصيل حولها".

وأشار صالح إلى أن شيرين ستعمل خلال الفترة المقبلة بصمتٍ، فلا صوت يعلو على أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها، وأنهم وضعوا خطة خاصة بحساباتها عبر السوشال ميديا، وسيُجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة.