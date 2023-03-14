living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب اختفائها

14
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في أول تصريحات إعلامية له بعد توليه إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف إيهاب صالح السبب وراء اختفاء الفنانة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن عبد الوهاب تستعد للقاء جمهورها خلال الفترة المقبلة بشكلٍ يليق بها ويُسعد محبيها، كما أنها تُخطط حالياً للعودة إلى جمهورها من خلال حفلة غنائية ضخمة في مصر، سيُجرى التحضير لها لاحقاً.

 

وأضاف إيهاب صالح: "شيرين لديها العديد من الأغاني، وستختار الأفضل منها استعداداً لتسجيلها، وأنّها ستطرح أغنية قريباً، لكنني لا أستطيع الكشف عن أي تفاصيل حولها".

 

وأشار صالح إلى أن شيرين ستعمل خلال الفترة المقبلة بصمتٍ، فلا صوت يعلو على أعمالها الفنية، ونجاحاتها هي التي ستتحدث عنها، وأنهم وضعوا خطة خاصة بحساباتها عبر السوشال ميديا، وسيُجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout