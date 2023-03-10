شيرين عبد الوهاب بأول تعليق على خبر تجدد خلافها مع حسام حبيب

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خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلّقت لأول مرة على خبر تجدد خلافها مع زوجها الفنان المصري حسام حبيب، والذي كان انتشر خلال الساعات الماضية بعد الحديث عن الغائها لمتابعته عن صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب ما نقلت مجلة "الجرس" عن شيرين، فإنها تنفي هذا الخبر، مؤكدة ان لا اساس له من الصحة.

واشارت شيرين في حديثها للجرس انها متفرغة حالياً للعمل على اغنيات جديدة.

وكما اهابت شيرين بجمورها لعدم الالتفات لمثل هذه الاخبار والتركيز على اعمالها الفنية فقط.

وهذا وكشفت شيرين انها اوكلت الى محاميها الخاص متابعت الموضوع لمقاضاة من وصفتهم بأدعياء الشهرة وينشرون اخبار كاذبة لإثارة القلق لدى الجمهور.