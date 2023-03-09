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ايمن زيدان برسالة جديدة مؤثرة لشقيقه الراحل شادي زيدان: وداعاً يا مهجة القلب

9
MARCH
2023
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وجه الممثل السوري ايمن زيدان رسالة مؤثرة جديدة لشقيقه الراحل الممثل شادي زيدان، وذلك بعد ايام على وفاته، معبراً عن شوقه الكبير له.
ونشر ايمن على صفحته الخاصة عبر فيسبوك صورة تجمعه بشقيقه الراحل من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "زقاق الجن" الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.
وارفق الصورة بتعليق:"ارقد هناك يا أخي وتوأم روحي، هناك حيث نوار ووالدنا والسكينة التي تستحقها روحك النبيلة، ارقد هناك وقد رميت عن كاهلك أعباء الدنيا التي أنهكتك".
وأضاف: "أعلمُ أنك سافرت إلى عالم صافٍ يليق بك وكل زوادتك قلب أبيض وروح صافية، وداعاً يا مهجة القلب، آهٍ كم افتقدك، رحلت يا شادي وتركت في قلبي الواهن سؤالاً يوجعني، لمَ باتت الدنيا تضيق بالطيبين أمثالك؟، وداعاً".

 

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