تدشين أول مقبرة في العالم لثاني أكسيد الكربون...في الدنمارك

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أعلنت السلطات الدنماركية الأربعاء تدشين موقع هو الأول في العالم لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون الآتي من دول أخرى على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، يشكل أداة ضرورية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأقيمت هذه "المقبرة" لثاني أكسيد الكربون في حقل سابق للنفط ساهم في الانبعاثات، بقيادة المجموعة الألمانية العملاقة للكيمياء "إينيوس" وشركة الطاقة الألمانية "وينترشال ديا".

وسيسمح بتخزين كمية تصل إلى ثمانية ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2030.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن ولي العهد الدنماركي الأمير فريديريك يدشن الأربعاء مشروع "غرينساند" في مرحلته التجريبية في إسبيرغ.

وبالتالي، تخطط السلطات الدنماركية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045، وتقول إن هذه المقبرة "أداة لا غنى عنها" في سياستها المناخية.