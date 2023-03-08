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فنانة تكشف تفاصيل حالتها.. هل أصيبت بالسرطان؟

8
MARCH
2023
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كشفت الفنانة المصرية، شيرين الطحان، والتي تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها للعناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، تفاصيل حالتها الصحية.

مشاكل في القلب
وقالت في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" إنها تعاني من مشاكل في القلب، وضيق في التنفس ولذلك توجهت للمستشفى وأجرت فحوصات كاملة، مضيفة أن "الأطباء اكتشفوا نقصا شديدا في الهيموغلوبين والبوتاسيوم، ومكونات الدم جميعها تعاني من نقص ما استدعى عملية نقل دم".وأضافت أن الأطباء نصحوها بالراحة التامة والبقاء في المستشفى لأطول فترة ممكنة حتى تستعيد عافيتها.

"أصيبت بالسرطان!"

وكانت الإعلامية ناهد عوني الصديقة المقربة من الفنانة قد كشفت في تصريحات سابقة لصحيفة "الوطن" المصرية أن حالة شيرين الصحية قد تدهورت خلال الآونة الأخيرة، وأنها أصيبت بالسرطان، موضحة أنها تزور صديقتها داخل العناية ولا تملك لها سوى الدعاء حاليا.

يشار إلى أن الطحان من مواليد العام 1976، وعملت عقب تخرجها في كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم "45 يوم"، ومثلت بعدها في عدة مسلسلات تلفزيونية، منها رقم مجهول، واسم مؤقت، والسبع وصايا.

وشاركت عام 2017 في الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" مع المخرج سامح عبد العزيز بطولة الفنان سيد رجب وروبي.

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