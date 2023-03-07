زوجة الممثل بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!

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دعت زوجة النجم العالمي بروس ويليس، إيما هيمنغ ويليس، المصورين إلى الابتعاد عن زوجها والتوقف عن الصراخ عليه عندما يرونه في الأماكن العامة، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان إصابته بالخرف.

ونشرت إيما ويليس فيديو على إنستغرام لنداء عاطفي، قالت فيه: "لا يزال هناك الكثير من التعليم الذي يجب نشره حول الأشخاص المصابين بالخرف".

وروت حادثة وقعت مؤخرًا حاول فيها المصورون التحدث إلى الممثل المريض أثناء ظهوره النادر لمقابلة أصدقاء واحتساء القهوة في سانتا مونيكا، وأشارت إلى مدى "صعوبة إخراج شخص ما إلى العالم".

وقالت عارضة الأزياء السابقة: "هذه المناشدة تذهب إلى المصورين الذين يحاولون أخذ لقطات حصرية لزوجي: فقط ابقوا بعيدين عنه... أنا أعلم أن هذه هي وظيفتكم، ولكن ربما عليكم البقاء على مسافة منه".



وتعليقاً على الفيديو، سألت إيما هيمنغ ويليس عن نصائح حول كيفية إخراج الأحباء إلى العالم بأمان.

ويأتي كلام زوجة ويليس بعد أسابيع من إعلان العائلة إصابة النجم الشهير بمرض الخرف الجبهي الصدغي وهو من أقل أشكال الخرف شيوعاً.

ووفقًا لجمعية ألزهايمر، يشير مصطلح الخرف الجبهي الصدغي FTD إلى مجموعة من الاضطرابات الناجمة عن تلف الخلايا العصبية التدريجي في الفص الجبهي للدماغ أو الفص الصدغي، والتي ترتبط بشكل عام بالشخصية والسلوك واللغة.