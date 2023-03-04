بالفيديو - ماغي فرح تحذر من وضع فلكي دقيق.. وهذا ما توقعته للأشهر المُقبلة

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غرّدت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح يوم الأربعاء الماضي على حسابها على "تويتر" قائلة ان "الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس الذي يتوقع من جديد زلزالاً مدمراً يستند إلى وضع الكواكب الذي كنت قد تحدثت عنه في كتابي لسنة 2023 بأن شهر آذار يحمل انتقالاً فلكياً مهماً يبدأ مع ساتورن في 8، ويتزامن مع قمر مكتمل في المواجهة في 7 أي معاكسة وتنافر فلكي منذر بأزمة أو كارثة"، ما أثار ذعرا وبلبلة في لبنان.

ومنعا لتأويل كلامها نشرت فرح أمس الجمعة فيديو عبر قناتها على "يوتيوب" أوضحت فيه كلامها.

وأشارت فرح إلى ان "العالم الهولندي لم يقل كلاما خاطئا بالنسبة لكارثة قد تقع بين 7 أو 8 آذار الحالي أو الفترة الممتدة حتى 23 آذار، وتابعت: "في كتابي انا تحدثت عن وضع فلكي دقيق بين آذار وحزيران بسبب وجود حركة قوية للكواكب وقد تحصل أحداث تاريخية قد تكون كارثة او زلازل او اندلاع حرب كل شيىء وارد ولكن غير مؤكد".

وأضافت: "هناك قمر مكتمل في 7 آذار ببرج العذراء في المقابل ساتورن يدخل إلى برج الحوت وهناك مارس في برج الجوزاء أي في مربع ثالث وهذا التنافر بين الكواكب قد يؤدي إلى أمر ما أي ثمة احتمال ولكنه ليس أكيدا".

وعن الزلزال الذي تحدث عنه العالم الهولندي الذي قد يحدث في لبنان، قالت فرح هو لم يذكر ذلك بل قال ان لبنان على خط زلازل وبالتالي الهزات تحصل كل يوم ولكن هذا لا يعني ان زلزالا كبيرا سيحصل قريبا".

وتابعت: "نحن امام وضع فلكي دقيق ولكن لا نعلم إلى اين سيؤدي يبدأ في 7 آذار ويستمر حتى نهاية حزيران حيث من المتوقع حصول أحداث تاريخية في هذه الفترة".

وأعلنت فرح عن خبر سار، مشيرة إلى ان "جوبيتر سيدخل إلى برج الثور في 17 أيار المقبل وسنبدأ بالخروج من الأزمات في أيار"، لافتة إلى "ان المخاض الذي بدأ عام 2020 سيستمر لنهاية عام 2024 حيث لن يكون هناك بعدها أي تنافر فلكي".

وختمت فرح بالقول: "لا أحد يمكنه توقع ما يمكن ان يحصل ونحن على خط زلازل وكل يوم يحصل هزات لا نشعر بها وبعض العارفين والعلماء يؤكدون انه من غير الممكن ان يحصل الزلزال مرة ثانية في المكان نفسه وبالتالي ما من داعٍ للخوف في هذه الفترة ".