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بعد اتهامه بالاغتصاب.. زوجة حكيمي تبدأ إجراءات الطلاق!

2
MARCH
2023
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي بدأت بإجراءات الطلاق عقب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل فتاة في باريس.

وتحقق النيابة الفرنسية في شكوى مقدمة من فتاة اتهمت حكيمي بالاعتداء الجنسي واغتصابها بعدما زارته في منزله عقب أسابيع من محادثاتهما عبر تطبيق "إنستغرام".

وقال موقع "إل سييري ديجيتال" الإسباني إن الممثلة الإسبانية وزوجها المغربي كانا يفكران بالانفصال منذ فترة، وجاءت قصة الاغتصاب المزعومة لتسرع العملية أكثر، ودليل ذلك صمت عبوك التام بعدما تم اتهام زوجها بالاغتصاب، مقارنة بما فعلته جوانا سانز زوجة داني ألفيش الذي يقبع في السجن عقب اتهامه بقضية مماثلة.وواصلت: لم تحضر عبوك إلى حفل جوائز "الأفضل" يوم الاثنين عندما تم اختياره في تشكيلة العام 2022، إذ أنها كانت تفكر بالانفصال عن اللاعب المغربي بسبب فارق العمر بينهما ووجهات نظرهما المختلفة تجاه الحياة العائلية.

ويلعب حكيمي مع باريس سان جيرمان منذ صيف 2021، كما كان عنصراً هاماً في حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

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