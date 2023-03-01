تامر حسني في ورطة جديدة.. متهم بسرقة كلمات أغنية!

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تلقى الفنان المصري تامر حسني دعوى قضائية من رحاب عبد العليم زوجة المؤلف الغنائي المصري الراحل عبد العزيز عمار، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة كلمات أغنيته "راجعلي ليه"، التي قدّمها مع بهاء سلطان.

وقد طالبت صاحبة الدعوى تامر حسني بدفع مليون جنيه مصري، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة تعديه على الملكية الفكرية للأغنية ونسبها لتأليفه، وستُقام الجلسة في 6 آذار/مارس القادم.

وقد تبين في البلاغ المُقدّم، الكلمات مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، باسم عبد العزيز عمار، وتعود لعام 2006 تحت عنوان "يا عم سيبك".