في التعليق الأول بعد أخبار زواجها من وائل كفوري.. ماذا قالت ماجدة أليموس؟

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نفت ماجدة أليموس الأخبار المتداولة حول علاقتها بالفنان وائل كفوري وزواجهما قريباً.

وكتبت أليموس في منشور عبر حسابها في “إنستغرام”: “كلّ ما نشر في اليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة!”، مؤكّدةً أنّه “سيتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أيّ منصة”.

وأضافت: “ليس لديّ أي شيء نحو السيّدة المحترمة نضال الأحمدية ولا مجلة “الجرس”، عتبي على مصدر الخبر”.

وتابعت: “عتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري وإسمي بالكامل على جميع المنصّات بالمغرب من دون تقصّي الحقائق، ممّا سبّب لي إحراجاً كبيراً مع عائلتي الصغيرة والكبيرة”.