أول تعليق لعاصي الحلاني وزوجته على الخطوبة المفاجئة لابنتهما ماريتا

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فاجأت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، جمهورها ومتابعيها أمس بإعلان خطوبتها على مدير قسم الانتاج في أنغامي، الشاب كميل أبي خليل.

وفي أول تعليق لوالدها الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على الخطوبة المفاجئة، فقد نشر عاصي مقطع فيديو خلال طلب كميل يد ماريتا في العاصمة الفرنسية باريس، مرفقا الفيديو بـ قلب أحمر، معبرا عن حبه الكبير لابنته ومتمنيا لهما حياة سعيدة.

بدورها، كوليت الحلاني والدة ماريتا، نشرت صورة تجمع ماريتا بخطيبها، على حسابها عبر انستغرام، وارفقفتها بالتعليق التالي: "ألف مبروك، سعيدة جدا لخطوبتكما، أحبكما كثيرا".