بالفيديو- شاكيرا تتسبب بطرد بيكيه وكلارا من مطعم !!

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لفترة طويلة، شغلت قضية انفصال جيرارد بيكيه والفنانة شاكيرا الرأي العام، وانعكس الامر سلباً على علاقة لاعب برشلونة السابق وصديقته الجديدة كلارا شيا، وعندما بدأت المسائل تميل الى الهدوء، عاد اللاعب وصديقته الجديدة لتصدر العناوين.

ويبدو أن الأمر سيكون معقدّاً بالنسبة لهما للاستمرار في علاقتهما بشكل طبيعي، فقد تم تحميل مقطع فيديو على تيك توك يُزعم فيه أنه تم طرد اللاعب السابق وصديقته من مطعم ياباني في برشلونة.

ولكن الأمر الأكثر إثارة للاستغراب هو السبب، إذ يبدو أن مالك المطعم هو من محبي شاكيرا، وعندما دخلا الى مكانه رفض النادل خدمتهما، فغادرا المكان مستائين تماماً.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/paisoltaram/status/1628056667475550208