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تفاصيل جديدة تُكشف: وائل كفوري لن يرتبط بحبيبته المغربية.. هو على علاقة بهذه الشابة (صور)

22
FEBRUARY
2023
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احتلت قصة استعداد الفنان وائل كفوري لدخول القفص الذهبي من شابة مغربية من خارج الوسط الفني وتدعى ماجدة أليموس، اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، وقد تناقلتها وسائل الإعلام بشكل واسع.

وأشارت القصة المتداولة إلى أن كفوري سيرتبط بأليموس مدنيا في قبرص يوم الخميس 23 شباط الحالي في وقت التزم فيه الفنان كما الشابة المغربية الصمت تجاه ما انتشر عنهما.

وبعد ساعات من تداولها، نقلت صحيفة بأن الحديث الذي يدور عن كفوري وماجدة للارتباط لا أساس له من الصحة.

كما ذكرت المصادر ذاتها أن الشابة اللبنانية شانا عبود، ما تزال تحتل حيزا كبيرا في حياة وائل كفوري".

وشانا عبود هي الشابة التي قيل إنها دخلت بعلاقة حب مع وائل كفوري في شهر حزيران 2021، وحينها نشر الشاعر اللبناني، حبيب بو أنطون، صورة تجمع وائل مع عبود، وعلق عليها قائلا: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة"، وكأنه يلمح إلى وجود امرأة جديدة بحياة كفوري، ليتضح فيما بعد أن الثنائي تجمعهما علاقة حب.

وفي شهر كانون الثاني 2022، تم تداول أنباء تشير إلى انفصالهما.

لكن في شهر آب 2022، فاجأ وائل جمهوره بعدما احتفل بعيد ميلاد شانا ، بعد أشهر قليلة من الحديث عن انتهاء العلاقة بينهما.

ووثقت صورة نشرها محبو كفوري حينها عبر مواقع التوصل الاجتماعي ظهوره أمام قالب الحلوى زُيّن بالنجوم الذهبية، وهو يحتضن حبيبته شانا ، مقدمين التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وهو ما تأكد أن علاقتهما ما زالت متواصلة.

وبالعودة إلى قصة علاقة كفوري والشابة المغربية ماجدة أليموس، فقد تداولت الأنباء في الساعات الماضية أنها حبه الأول وسيقام حفل زفافهما في قبرص بسبب اختلاف ديانتيهما، كما سيقتصر الحضور على الشهود فقط، بسبب معارضة أهل الشابة لتلك الزيجة، بحسب ما تداولته تقارير محلية.

كما لفتت التقارير إلى أن ماجدة رافقت وائل كفوري في حفله مؤخراً في كل من أبوظبي ودبي، كما ذهبت للفيلا الخاصة به لإتمام استعدادات الزفاف.

كذلك كشفت صحف لبنانية أن وائل كفوري أهدى ماجدة سيارة فاخرة هدية زواجهما.

وبدأت قصة حب الثنائي عام 2004 ولكن أهل الفتاة عارضوا علاقتهما فافترقا.

يذكر أن وائل كفوري كان متزوجا من أنجيلا جورج بشارة منذ 2011، ولهما ابنتان، لكنهما انفصلا في النهاية قبل ثلاث سنوات تقريبا.



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