بالصور: ممثل لبناني يشن هجوماً عنيفاً على نادين نجيم!

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شن الفنان والممثل المسرحي زياد عيتاني هجوماً عنيفاً على النجمة نادين نسيب نجيم، عقب تغريدتها عن زلزال تركيا - سورية بالأمس، قائلاً :" افدحريشك شو بلا اخلاق، لك العمى شو فالتة ع الناس ، بستبهبلي وبس الناس ترد عليكي بتنشريها ، لك شو هالطفيلية انت ، ناقصينك العالم، ما الحق عليكي الحق على يلي عملك وسلطك على البشر، لا مضمون ينحكى فيه، وركبتي شقلة بالواسطة وكلمتين ما بتعرفي تحكي استحي بقا .." .



وكانت نادين نجيم قد نشرت تغريدة حذفتها لاحقا، بعدما تعرضت لهجوم كبير في التعليقات، قالت فيها: "أنطاكيا كمان؟! لحظة في شيء غلط ولا مرة بتصير أنه نفس الهزة بنفس القوة تقريبا تضرب بنفس المكان؟! بطل الوضع طبيعي.. مننتظر ومنشوف الحقيقة".



وأكدت الفنانة اللبنانية على تلميحها بأن تكون الزلازل "مفتعلة" في تغريدة ثانية، أعربت فيها عن غضبها لتعرضها للهجوم من قبل المتابعين، ما دفعها لحذف التغريدة الأولى.



وردت "نجيم" على المتابعين الذين هاجموها، قائلة: "كترانين الناس البلا أخلاق إذا ما بتعرفوا تحترموا رأي الناس اسكتوا مش مطلوب أكتر، في ألف حدا شكّك باللي عم بصير والآراء اختلفت بين مفتعل وغير مفتعل بس أنا عطيت رأيي الشخصي هجمتوا عليي على أساس انتو فهمانين وبتعرفوا كل شي وانتوا الاحترام ما بتعرفوه. حذفت التغريدة من قلة التهذيب".



وأعرب ناشطون عن تأييدهم لنادين، مؤكدين أن من حقها التعبير عن رأيها.





