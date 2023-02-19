بالصورة: وفاة شيف شهير بعد 12 يوماً تحت الأنقاض!

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أكدت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، وفاة الشيف طه دويماز، بعد 12 يوماً قضاها تحت الأنقاض، جراء انهيار المبنى الذي كان يقطنه في مدينة هاتاي التركية بسبب الزلزال المدمر.



وعبّر العديد من متابعي الشيف طه عن حزنهم وصدمتهم بعد إعلان وفاته، لا سيما وأن مصيره ظلّ مجهولًا خلال الأيام الماضية بعد بقائه تحت الأنفاض لمدة أيام هو و4 أشخاص من أقربائه.



هذا وكانت سميحة دويماز، الشقيقة الكبرى لـ"طه" قد ردّت على شائعات وفاته قبل أيام في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، مؤكدة ما يزال على قيد الحياة وأنها تأمل أن يخرج شقيقها حيًا هو ومن معه.