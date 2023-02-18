سيرين بعد النور تتعرض لهجوم لاذع والسبب... الحليب!

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تعرضت الفنّانة سيرين بعد النور لهجوم لاذع بسبب تأخرها في تأمين علب الحليب للمدعو ماجد العجلاني، علما أنّ لبنان يعاني من أزمة في حليب الاطفال.

وظهرت عبد النور في بث مباشر، قالت فيه: "أنا ما تبريت ولا قلت ما بدي وأنا مارح قصر أنا ماني بخيله .. أنا بشتغل علىٰ السكت وعملت كتير إتصالات لأقدر أمن الكمية وقالولي بدها وقت لتوصل ولازم ناخد موافقة وزارة الصحة".

وأضافت: " جوزي إتصل بـ ماجد العجلاني وقلو شو صاير بس بدي وقت يومين لحتىٰ نقدر نوصلك الكمية ".