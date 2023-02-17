بوتين لرئيس "غازبروم" الروسية: "ترتدون القبعة مثل العندليب اللص"

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مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس شركة "غازبروم" ألكسي ميللر خلال جسر متلفز جرى اليوم أثناء مراسم الاحتفال بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس الشركة الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن إعجابه بالقبعة الشتوية ومظهر رئيس شركة "غازبروم"، الذي شارك في المراسم من مقر الشركة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.

وأشار بوتين خلال الجسر، إلى أن ميللر يرتدي القبعة مثل "العندليب اللص"، الشخصية، التي تعد بطلا في الأساطير السلافية الشرقية، وقال: "بما أنك ترتدي القبعة مثل "العندليب اللص"، فإن هذا يؤكد مرة أخرى سمات معينة في شخصيتكم".

وكلمات بوتين تشير إلى أن شخصية ألكسي ميللر تتمتع بسمات قوية، إذ أن "العندليب السارق" يجسد شخصية قوية على الرغم من أنها شريرة، حيث أن البطل الأسطوري لا يخاف من أعدائه ولا يظهر الرحمة لهم وهو قوي ويتمتع بثقة واعتزاز كبير بنفسه.

و"العندليب السارق" في الأساطير والملاحم السلافية الشرقية هو تجسيد لبطل يهاجم خصومه بواسطة الصفير بشكل مرتفع، ويقدم صورة لبطل سلبي (شرير) على شكل رجل، ويمتلك العندليب اللص قلعة حصينة أو برجا تعيش فيه عائلته.

ووردت شخصية "العندليب السارق" في ملاحم "إيليا موروميتس"، الذي انتصر على "العندليب السارق" واقتاده إلى الحاكم "الأمير فلاديمير".

المصدر: RT