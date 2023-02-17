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آميا تُعيد الأمل إلى جورج وسوف..

17
FEBRUARY
2023
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احتضن سلطان الطرب جورج وسوف حفيدته الأولى آميا وسوف التي ولدت في يوم الحب الرابع عشر من شباط الجاري.

ونشر جورج وسوف مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهر وهو يحتضن حفيدته مبتسماً بينما ظهر بصورة أخرى برفقة نجله جورج وسوف جونيور والد الطفلة.

وقال جورج في تعليقه على الصورة: " ويبقى في الحياة فسحات من الأمل آميا وسوف ١٤/٢/٢٠٢٣".

تجدر الإشارة إلى أن جورج وسوف يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة نجله الأكبر وديع اثر مضاعفات عملية قص المعدة قبل حوالي الشهر ونصف الشهر.

وكان سلطان الطرب قد أطلق أغنيته الجديدة "نص عمري" بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل نجله البكر "وديع" وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، مهدياً إيّاهاً لروح نجله الذي ترك برحيله أبلغ الأثر في وجدان سلطان الطرب.

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