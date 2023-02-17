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ممثل أميركي "شهير" يعاني من "مرض خطير ونادر"!

17
FEBRUARY
2023
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أعلنت عائلة الممثل الأميركي، بروس ويليس، الخميس، أنه"يعاني من نوع من الخرف يسمى "الخرف الجبهي الصدغي" أو "أف تي دي"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي بيان مشترك، الخميس، صرحت عائلة النجم، البالغ من العمر 67 عامًا، أنه "رغم صعوبة وقسوة هذه الأخبار، فمن المريح الحصول على تشخيص واضح في النهاية".

وقالت الأسرة في البيان:"اليوم لا توجد علاجات لهذا المرض، ونأمل من قلوبنا جميعا أن يتغير الأمر في السنوات المقبلة".

وأضاف البيان: "مع تقدم حالة بروس، نأمل أن يكون هناك اهتمام إعلامي وتسليط للضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث".

وتابع البيان:"كان بروس يؤمن دائمًا باستخدام صوته في العالم لمساعدة الآخرين، ولزيادة الوعي حول القضايا المهمة على المستويين العام والخاص, ونحن نعلم في قلوبنا أنه سيرغب في حشد الانتباه العالمي والتعاطف مع أولئك الذين يتعاملون أيضًا مع هذا المرض المنهك، وكيف يؤثر على العديد من الأشخاص وعائلاتهم".

ووفقا لمايو كلينيك، فإن "الخرف الجبهي الصدغي هو مصطلح شامل لمجموعة من الاضطرابات الدماغية التي تصيب الفصين الجبهي والصدغي من الدماغ بشكل أساسي ,وترتبط هذه المناطق من الدماغ عامةً بالشخصية والسلوك واللغة".

وقبل سنة، كشفت عائلة ويليس، بما في ذلك زوجتاه، الحالية إيما هيمنغ ويليس، والسابقة ديمي مور، وبناته عن تشخيصه بمرض الحُبسة الكلامية في عام 2022, وقالوا في ذلك الوقت إن ويليس كان يعاني من حالة طبية تؤثر على قدراته المعرفية وسوف يعتزل التمثيل، بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية.

وتابع ,"الحُبسة aphasia" مرض يسبب فقدانا جزئيا أو كلِّيا للقدرة على التعبير والكلام أو فهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة. وينجم عن تضرُّر مناطق الدماغ التي تتحكَّم في اللغة، وقد يجد المرضى صعوبةً في القراءة أو الكتابة أو التحدث أو الفهم أو تكرار الكلمات.

وختم البيان ,"على مدار أربعة عقود من العمل، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم".

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