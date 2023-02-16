بعد قرار تبرئة زوج نانسي عجرم.. أول تعليق لمحامية القتيل

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بعد صدور قرار ببراءة زوج الفنانة نانسي عجرم، كتبت محامية الشاب السوري القتيل محمد الموسى أول تعليق لها.

وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك"، "رداً على كل المراسلات الخاصة التي تصلني لمعرفة موقفي من الحكم الصادر بقضية الدكتور فادي الهاشم فأنا لم يصدر مني أي تعليق عليه وكل ما تناقله الإعلام عني ليس صحيحاً".

جاء ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام محلية، أن البيطار علقت بعد صدور قرار المحكمة اللبنانية النهائي بتبرئة الدكتور فادي الهاشم، بالقول: “سوريا أولاً… ولأني بحبكم كتير بتمنى انكم ما تراسلوني إلا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية”.

جاء منشور البيطار بالتزامن مع قرار المحكمة، وهو ما ربطه كثيرون بأنه تعليقاً على براءة زوج الفنانة.

يذكر أن القضاء اللبناني حسم يوم الاثنين 13\2\2023، قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى بطلق ناري على يد فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، بعد أن كانت أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الثنائي لهجوم حاد من الجمهور.

وأصدرت المحكمة وبعد شهور من الصمت، قرارها الأخير بشأن أزمة الهاشم، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الواقعة، وقررت المحكمة منع المحاكمة عن الهاشم بما أسند إليه، وحفظ الرسوم والنفقات كافة.

وبدأت القصة يوم 5 يناير من عام 2020، عندما تعرض منزل نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب مُسلح، وحينها حاول زوجها فادي الدفاع عن المنزل، وتبادل إطلاق النار مع السارق وأوقعه قتيلا، والذي اتضح بعد ذلك أنه يدعى محمد الموسى من سوريا.

وشن أهل القتيل هجوما حادا على فادي الهاشم ونانسي عجرم، وأكدوا أنه لم يكن لصا بل كان يعمل في مزرعة نانسي ودخل منزلها لأنه يريد استعادة مبلغ من المال، وطالبت أسرة محمد بتشريح الجثة والتحقيق مع فادي الهاشم.

وبعد العديد من التحقيقات والطعن وإعادة تشريح الجثة، أحيلت القضية إلى الجنايات بعدما أصدرت المحكمة قرارها الظني الأول بإدانة فادي الهاشم بـ”جناية قتل”، واستمرت التحقيقات لمدة 3 سنوات، حتى صدر القرار النهائي اليوم، بمنع المحاكمة على فادي الهاشم وبراءته.

كما استندت المحكمة في حكمها على أن الحالة النفسية والعصبية التي وقع تحت تأثيرها هاشم وخوفه على أسرته دفعته لقتل الشاب السوري عندما اقتحم منزله.