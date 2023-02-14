بالفيديو: “نص عمري”.. من جورج وسّوف لروح نجله الفقيد وديع..

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بمناسبة ذكرى مرور ٤٠ يوماً على رحيل نجله البكر “وديع” أطلق الفنّان جورج وسّوف أغنية جديدة بعنوان “نصّ عمري” مهدياً إيّاهاً لروح نجله الذي ترك برحيله أبلغ الأثر في وجدان سلطان الطرب.

الأغنية التي سيطرت عليها أجواء الفراق الحزينة من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وكان الفنّان جورج وسّوف قد أطلقها على قناته الخاصّة على يوتيوب، وكذلك على صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ مرفقاً إيّاها بعبارة: “نصّ عمري” أغنية لروح “وديع” في ذكرى الأربعين سرقت الحبّ من عيده.

وبصوت متهدّج غنّى “أبو وديع” بشجن كبير:

“من بدري بتمناك … وأهو قلبي راح ويّاك

ما خطرش يوم عالبال … تسبقني وأمشي وراك



لو دمعي سال أنهار… لو عشت ألف نهار

مش شايف إلا ليل … ما بيطلعلوش نهار”



تمّ تصوير الأغنية على طريقة الفيديوكليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ طوني قهوجي، وإحتوى الكليب على الكثير من الصور ومشاهد الفيديو المؤثّرة لأبرز اللحظات التي جمعت الوسّوف بفلذة كبده الذي وصفه في الأغنية بأنّه أحنّ الناس عليه، كما شدّد الوسّوف على معاني العائلة واهميّة ترابطها في الكليب من خلال مشاركة صور عائلته مجتمعة على “كوبليه” الأغنية الذي تقول كلماته:

“أيّامي معاك جميلة … يا ريتها كانت طويلة

نعيش مع بعض عيلة … أكمّل بيها عمري”

هذا وتصدُر هذه الأغنية الحزينة والمؤثّرة في أوقات عصيبة تشهدها المنطقة جرّاء الزلزال المدمّر الذي ذهب ضحاياه الكثيرون، وجعل الكثيرين يعيشون الحزن والقهر على من فقدوهم من أهل وأصحاب وأحبّاء، وبهذه المناسبة يشارك الفنّان جورج وسّوف الجميع مشاعر الحزن والتعاطف على خسارتهم وما تعرّضوا إليه من مآسي جرّاء هذا المصاب الأليم، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمّد أرواح الضحايا برحمته ويسكنهم فسيح جنانه، معزّياً ذويهم وأهاليهم، وآملاً أن يكون تعبيره عن ألم الفقدان الذي أعرب عنه في أغنيته الجديدة بلسماً، ولو بسيطاً، لكلّ من يشعر بوطأة خسارة الأحباء والأعزّاء إلى الأبد.