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هكذا دعمت هيفا وهبي فرق الاغاثة اللبنانية في سوريا وتركيا

12
FEBRUARY
2023
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لم تتوانَ الفنانة اللبنانية هيفا وهبي كسائر فناني لبنان عن دعم المنكوبين جراء الزلزال الكارثي الذي عصف بمدن سوريّة وتركيّة. ومن اليوم الاول للحادثة الأليمة تجيّر هيفا حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من اجل مشاركة عمليات الاغاثة والانقاذ وحث جمهورها على التبرع للعائلات المنكوبة من خلال الرابط الخاص بالأمم المتحدة الذي اعتبرته موثوقاً كذلك عبرت هيفا عن فخرها بالفرق اللبنانية التي شاركت في عمليات الاغاثة في كل من سوريا وتركيا معتبرة اياهم أبطالاً.

وكانت هيفا قد طرحت إعلان فيلم “رمسيس باريس” المقرر عرضه بدور السينما ضمن أفلام عيد الفطر ٢٠٢٣

ورفعت هيفا من حماس الجمهور بعدما شاركت الاعلان التشويقي عبر حسابها في تويتر وأرفقت التغريدة بتعليق جاء فيه: “يسعدني الاعلان عن التيزر التشويقي لفيلم “رمسيس باريس” فيلم عيد الفطر المبارك بطولة هيفا وهبي، محمد سلام، محمد   ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، فكرة محمود حجازي، مدير تصوير تيمور تيمور، اخراج احمد خالد موسي وانتاج شركة آكا.

 

 

 

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