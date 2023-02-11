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بالصور: وفاة ممثلة وابنتها جراء زلزال تركيا!

11
FEBRUARY
2023
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توفيت الممثلة Emel Atıcı أو أميلي أتيجي في منطقة “أضنة” وذلك جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين.

الممثلة أميلي أتيجي، لعبت دورًا في مسلسل، “كان يا ما كان في تشوكوروفا” أو “مرارة ألحب”، الذي عرض عبر شاشة Mtv اللبنانية.

وأعلنت شركة إنتاج المسلسل Tims&B أن إميلي أتيجي، توفيت مع ابنتها في الزلزال.

وقالت الشركة: “نشعر بحزن عميق لفقدان إميلي أتيجي، الممثلة في سلسلة “كان يا ما كان في تشوكوروفا” الخاصة بنا، وابنتها بوريان أتيجي خلال كارثة الزلزال في بلدنا. نتمنى لـ أميلي أتيجي وابنتها الحبيبة وجميع مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال رحمة الله والتعازي لعائلاتهم وأحبائهم”.

أما الممثلة التركية، هلال ألتنبيليك، التي لعبت دور “جوليا” في المسلسل، كانت أيضًا مستاءة للغاية عندما تلقت الأخبار وقالت: “أنا آسفة جدًا … للجميع ، لكل شيء … أتمنى أن تكون رؤوسنا آمنة”.

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