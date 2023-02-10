ما صحّة تبرُّع نجوى كرم بمليونَي دولار للمتضرّرين في سوريا؟

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النهار -

لا يزال عدد كبير من الفنانين في الوطن العربي يطلقون نداءاتهم ويوظّفون تأثيرهم لأجل المساهمة في شتّى الوسائل بمساعدة الشعب السوري المنكوب بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين الماضي.



وانتشرت منذ أيام أسماء الممثلين والفنانين الذين تبرّعوا بمبالغ مالية لمساعدة المتضرّرين من الزلزال أبرزهم: سلاف فواخرجي ووائل رمضان، تيم حسن، حسام جنيد وإمارات رزق، ناصيف زيتون، بسام كوسا وغيرهم، إذ تولّت نقابة الفنانين في سوريا الإعلان عن المبالغ المالية بالأرقام.



وأمام المتابعات لنداءات الفنانين والممثلين والمؤثرين لأجل تأمين المساعدات للشعب السوري، كان لافتاً انتشار خبر على نطاق واسع أفاد بتبرّع الفنانة اللبنانية نجوى كرم بمليونَي دولار أميركي لمساعدة المنكوبين في سوريا.



وعلمت "النهار" أنّ الخبر عار من الصحة. كما أن من يتابع الحساب الرسمي للفنانة اللبنانية سيلاحظ أنّها لم تعمد إلى إعادة تغريد أية معلومة متعلّقة بالخبر المتداوَل، ما يجعلها بعيدة عن تبنّيه.



يُذكر أنّ كرم ترفض دوماً الافصاح عمّا تقوم به من أعمال تصبّ في خير الانسان، وهو ما أثبتته في أكثر من استحقاق مؤلم مرّ ولا يزال يمرّ على اللبنانيين.



ودعت كرم بعد الكارثة التي حلت على سوريا وتركيا إلى الصلاة: "لازم نصلّي بروح واحدة، بقلب واحد وبقوّة واحدة

ارحمنا يا ربّ".



كما غرّدت بمناسبة عيد مار مارون اليوم، وكتبت: عيد ‎مار مارون، ينعاد عليكم بالخير، نطلب صلواته حتى ربّنا يخلّص لبنان من أعدائه المنظورين وغير المنظورين، والله يرحم ضحايا زلزال تركيا وسوريا الحبيبة".